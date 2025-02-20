◇海外女子ゴルフ・ホンダLPGAタイランド初日（20日、タイ）岩井明愛選手が大会コースレコードに並ぶ活躍で、初日を単独トップで終えました。スタートの1番から4ホール連続でバーディーを決めると、7番8番9番でも3連続でバーディーを奪い、前半の9ホールだけでスコアを7つも伸ばします。そして後半の9ホールでもスコアを3つ伸ばし、初日を10バーディー・ノーボギー。大会のコースレコードに並ぶ62の-10で、初日を単独トップで終え