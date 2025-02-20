子ども食堂の支援に役立ててもらおうと、大分県大分市の自動車販売会社が県社会福祉協議会に缶詰などを贈りました。 これは、大分日産自動車が社会貢献活動の一環で行っているもので、今回で2回目となります。 県社会福祉協議会（大分市） 20日は橋本仁社長が食品などを無償で提供する「フードバンクおおいた」を運営する県社会福祉協議会を訪れ、缶詰やマヨネーズなどの食料品に加えて、キッチンペ