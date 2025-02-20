大分県大分市のごみ収集業務の入札を巡る官製談合事件で逮捕・送検された4人のうち、大分市にある建設会社の元監査役の男が容疑を否認していることが分かりました。 官製談合防止法違反などの疑いで逮捕・送検 この事件は官製談合防止法違反などの疑いで、大分市役所の元環境部長池永浩二容疑者など市の職員3人と大分市にあるワールド建設の元監査役早川幸治郎容疑者が逮捕・送検されたものです。 捜査関