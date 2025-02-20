性被害を実名で訴えたジャーナリスト伊藤詩織さんが監督したドキュメンタリー映画に、映像や音声が許諾なく使われたと指摘された問題で、伊藤さんが20日、声明を発表。「承諾が抜け落ちた方々に心よりおわびします」と謝罪した。必要な修正を行い、「個人が特定できないよう対処する」としている。【写真】映画の上映会後、質問に答える伊藤詩織さん映画「Black Box Diaries」は米アカデミー賞のドキュメンタリー部門ノミネー