大分県立高校に勤務する50代の男性教師が、部活動の保護者会から振り込まれた現金80万円を着服していたことがわかりました。 県教委の会見 県教委によりますと、県立高校に勤務する50代の男性教師は2021年度から昨年度までの3年間、自身が顧問を務める部活動の保護者会から集めた現金あわせて80万円を着服していたということです。 県教委は関係者から情報提供を受けて2月10日に問題を把握したということです。