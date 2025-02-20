巨大スカウトグループをめぐる事件で、岐阜市の風俗店経営者、密山慎一容疑者（59）と従業員ら5人を逮捕です。 【写真を見る】女性従業員に売春する場所を提供した疑い風俗店経営者と従業員ら5人を逮捕岐阜市 警察によりますと、5人は女性従業員に売春する場所を提供した疑いがもたれています。店は、摘発されたスカウトグループ「アクセス」から約20人の女性の紹介を受けていたということです。 警視庁は「ア