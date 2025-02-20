【AFC U20アジア杯第3節】(深セン)日本 1-1(前半1-0)韓国<得点者>[日]神田奏真(28分)[韓]キム・テウォン(90分+1)<警告>[日]井上愛簾(89分)├U-20日本代表がGL2位通過、神田奏真が今大会初弾も後半ATに失点…韓国とドロー、U-20W杯出場に王手├U-20日本代表は1勝2分で2位通過…先制弾のFW神田奏真(川崎F)はW杯切符獲得へ「プレッシャーを楽しさに変えて」└後半AT弾で日本の首位通過阻んだU-20韓国代表の10番MF「日本戦