[2.20 U20アジア杯GL第3戦 U-20日本 1-1 U-20韓国 深セン]U-20日本代表は20日、AFC U20アジアカップグループリーグの最終節・U-20韓国代表戦で後半アディショナルタイムに同点ゴールを許し、1-1の引き分けに終わった。GLは1勝2分で2位通過。先制点を決めたFW神田奏真(川崎F)は勝者がU-20ワールドカップ出場権を獲得する準々決勝・U-20イラン代表戦に向け、フラッシュインタビューで「プレッシャーを楽しさに変えてやっていけたら