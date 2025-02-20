AFC U20アジアカップは20日にグループリーグの全日程を終了し、決勝トーナメントの組合せが決定した。今大会の4強がチリで9月に開幕するU-20ワールドカップ出場権を獲得する。U-20日本代表はD組で2位通過となり、W杯出場国決定戦となる次戦でU-20イラン代表と対戦することになった。日本はD組初戦のタイ戦で3-0の白星発進を飾るも、第2節のシリア戦で苦戦を強いられて辛くも2-2のドロー。負ければ敗退の可能性もあった韓国戦で