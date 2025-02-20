[2.20 U20アジア杯GL第3戦 U-20日本 1-1 U-20韓国 深セン]U-20日本代表は20日、AFC U20アジアカップのグループリーグ第3戦でU-20韓国代表と対戦し、1-1で引き分けた。前半28分にFW神田奏真が今大会初ゴール。だが、後半アディショナルタイムに失点した。1勝2分でグループ2位の日本は準々決勝進出が確定。23日の準々決勝ではイランと対戦し、勝てば4大会連続12度目のU-20ワールドカップ出場が決まる。2試合を終えて1勝1分で2位