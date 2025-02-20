2月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズのジャボンテ・グリーンが契約のバイアウトに合意し、ウェイバー期間（48時間）を終えた後に制限なしFA（フリーエージェント）になってからクリーブランド・キャバリアーズと契約する意向だと『ESPN』が報じた。 31歳のグリーンは、NBAキャリア6年目をプレーする193センチ92キロのウイン