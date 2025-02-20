岡山県美作市の職員がおととし（2023年）8月に起こした自動車事故に関して、職員の上司が共謀して虚偽の報告をしていたとして、市は3人を減給の懲戒処分としました。 【写真を見る】美作市職員を虚偽報告で減給の懲戒処分公用車の事故について公務と報告も実際は弁当購入【岡山】 「大変申し訳ございませんでした」 減給10分の1、それぞれ1か月～4か月の懲戒処分を受けたのは美作市健康政策課の女性職員3人です。おとと