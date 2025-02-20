韓国国家報勲部のカン・ジョンエ長官が「金九（キム・グ）先生をはじめとする日帝強占期（日本統治時代）のわが国民の国籍は韓国である」と明言した。【注目】「金九先生の国籍は中国」と韓国長官…一体なぜ？カン長官は2月20日、国家報勲部の報道資料を通じて「日帝強占期のわが国民の国籍は韓国であり、金九先生の国籍も明確に韓国である」と発表した。また、カン長官は「1965年の韓日基本条約に基づき、1910年8月22日以前に締結