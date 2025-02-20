スガキコシステムズは3月1日より、「スーちゃん祭・寿祭2025」をスガキヤ、寿がきや店舗で開催する(エリアごとに開催日程が異なる)。スーちゃん祭2025○スーちゃん祭2025スーちゃん祭では、一部限定セットを通常価格の半額で提供する。「Aセット」はラーメンとカップソフトクリーム(レギュラー)のセットで、通常価格620円のところを310円で提供する。「Bセット」は肉入ラーメンとカップソフトクリーム(レギュラー)のセットで、通常