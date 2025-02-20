アイリスオーヤマのメタルラックが、Amazonでタイムセール中です。幅90×高さ150cmのタイプが20％OFFの6,691円となっています。 部屋の整理をするのに、この手のラックがあるとなにかと便利です。バッグなどはそのまま置けるし、何かケースを組み合わせれば小物類などもしまえるので、汎用性があります。年度末に向けて心機一転、部屋の中の片づけや模様替えの計画を立てている人にとってお助けアイテムとな