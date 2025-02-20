日本証券業協会、日本取引所グループ、投資信託協会は2月12日、トークイベント「今年こそ!一から学ぼう『NISA教室』」を開催。俳優の菊川怜さん、野球解説者の槙原寛己さんをゲストに、東京都中央区・KABUTO ONEで開催されたイベントの様子をレポートします。トークイベント「今年こそ!一から学ぼう『NISA教室』」トークイベントの冒頭では、日本証券業協会会長の森田敏夫氏が開会のあいさつを行い、続いて、ゲストとして俳優の菊