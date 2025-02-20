株式会社オリエンタルホビーは、「ビリンガム｜ヴォータンクラフト カメラバッグ展 2025」をCP+2025の会期にあわせて実施する。ビリンガム新作モデルの発表も行うという。 同社が輸入代理を務めるカメラバッグのブランド「ビリンガム」「ヴォータンクラフト」の実物を展示。2023年から年1回のペースで開かれているイベントで、引き続き会場は、みなとみらい21のドッグヤードガーデン内「B