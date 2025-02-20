学研ホールディングスのグループ会社であるベンドは、運営する「スキルアップ研究所」にて「FP資格取得に関する実態調査」を実施し、2025年2月14日にその結果を発表した。FP（ファイナンシャル・プランナー）資格は、会社員から主婦まで幅広い層が挑戦する人気資格として知られている。近年、資産形成への関心の高まりやライフプランニングの重要性の認識が広がるにつれ、FP資格の注目度は一層増している。このような背景を受け、