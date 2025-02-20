2月19日放送の『世界頂グルメ』（日本テレビ系）に、タレントの野呂佳代が出演。草刈民代とイタリア・フィレンツェを旅する姿が紹介された。ステーキやパスタなど、美食の数々に野呂の食欲が爆発。「（自分が）ブタじゃないかってくらい、トリュフが好き」だと言う野呂が、トリュフソースがたっぷり塗られた巨大なパニーニにかぶりつく姿に、スタジオゲストの岡田将生は、思わず、以前にドラマで共演したときのエピソードを披