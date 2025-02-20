2月14日に「毎日新聞」が報じた、大手芸能事務所・吉本興業に所属するタレント10人弱が、オンラインカジノでの違法賭博の疑いで、警視庁から任意の事情聴取を受けていた問題。その5日後の2月19日には、過去の違法賭博を認めていた『M-1グランプリ』王者のお笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまが、自身のSNSで、当面の芸能活動自粛を発表した。そんななか、あるYouTuberによる、くるまへの“擁護発言”が話題にな