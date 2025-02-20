Photo00:米Micronは米国時間の2月18日、同社のG9 TLC NANDを搭載したクライアント向けSSDとしてMicron 4600 SSDを発表した。これに関する記者説明会が2月20日にオンラインで開催されたので、この内容をご紹介したい。今回発表されたMicron 4600 SSDはメインストリーム向けから上、AI PCやGaming向けなどハイパフォーマンスPCに向けた製品となっている(Photo01)。要するにPCIe Gen5に対応する事で、より広い帯域を利用する事が可能