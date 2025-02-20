■サンフレッチェ広島森粼和幸C.R.M「最後は絶対２％、僕も勝ち取りたいと思いますので」２３日にＪリーグの地元開幕を控えたサンフレッチェを後押しです。広島銀行は定期預金キャンペーンをはじめ、２０２５シーズンの成績に応じて金利を上乗せします。Ｊリーグ・ルヴァンカップ・天皇杯の三冠を達成した場合は２．０％上乗せされます。キャンペーンは３月３１日までです。（２０２５年２