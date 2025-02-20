「RIZIN」にも参戦してした「Bellator（ベラトール）」フェザー級王者パトリシオ・ピットブル・フレイレ（ブラジル）が4月13日に開催される「UFC314」でUFCデビューすることが発表された。対戦相手はUFC同級5位のヤイール・ロドリゲス（メキシコ）に決定。パトリシオは自身のSNSで「新たな王冠を獲得する時が来た。 UFCフェザー級のみんな、未来の王の到来だ！」と王座戴冠を宣言した。 ■ピット