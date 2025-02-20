日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限6899(6816) 6月限 142( 142) TOPIX先物 3月限6334(6334) 日経225ミニ 3月限145788(145788) 4月限1873(187