日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 21669( 20161) 6月限 445( 295) TOPIX先物 3月限 24675( 23698) 日経225ミニ 3月限315620(315617) 4月限2580(258