日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 10(10) 楽天証券 3( 3) マネックス証券 3( 3) BNPパリバ証券 2( 2) ◯