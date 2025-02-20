日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 95(95) マネックス証券33(33) ソシエテジェネラル証券10(10) SBI証券 6( 6) BNPパ