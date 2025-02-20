■ふたりの仲の良さがより分かるスピンオフ動画もYouTubeで公開中 【写真・動画】神木隆之介＆山田涼介オフショット＆CMスピンオフムービー 神木隆之介公式X（旧Twitter）にて、「ONE PIECE カードゲーム」のCMシリーズ“ワンピカードの会”最新作のオフショットが公開された。 2月20日から放送される神木隆之介、生見愛瑠、水川かたまりが出演するトレーディングカードゲ