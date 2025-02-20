º£½µ¤ÏÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢Âè42²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS¡ÊGI¡¢¥À1600m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÎJRAºÇ½é¤ÎGI¥ìー¥¹¤Ë¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇÏ·ô¸¡Æ¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÁöÇÏ16Æ¬¤ÎÁ´Æ¬¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦¡£ ¢£¥Õ¥§¥Ö¥é¥êー¥¹¥Æー¥¯¥¹2025 ½ÐÁöÍ½ÄêÇÏÁ´Æ¬¿ÇÃÇ ¡¦¥¢¥ó¥â¥·¥¨¥é ºòÇ¯½©°Ê¹ß¤ÏÃÏÊý¤ÎÌÆÇÏ¸ÂÄê½Å¾Þ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡£¶áÁö¤ÏÁê¼ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´¶¤¬¶¯¤¯¡¢²´ÇÏº®¹ç¤ÎÃæ±û¥Àー¥ÈGI¤Ç