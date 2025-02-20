日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 79(79) モルガンMUFG証券20(20) ソシエテジェネラル証券17(17) 楽天証券12(