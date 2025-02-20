MMD研究所は2月13日、「2025年1月決済・金融サービスの利用動向調査」の結果を発表した。調査は1月10日〜14日、18歳〜69歳の男女2万5,000人(男性50.5%、女性49.5%)を対象にインターネットで行われた。普段利用している支払い方法(年代別)調査によると、普段利用している支払い方法は「現金」が最も多く77.0%。次いで「クレジットカード」(57.0%)、「QR・バーコード決済」(46.7%)と続き、年齢が高くなるほど「クレジットカード」の