第98回キネマ旬報ベスト・テンの表彰式が20日に都内で行われ、助演女優賞に「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の忍足亜希子（54）が輝いた。ろう者俳優の受賞は98回の歴史上初めて。授賞式には艶やかな白の着物姿で登壇。登場した際は、会場から両手を挙げ、ひらひらと振って表現する手話での拍手が送られた。忍足は笑顔でトロフィーを受け取ると、手話で「ありがとうございます」と感謝。続けて「皆様、こんばんは。この度、