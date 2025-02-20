岸和田市長選は永野耕平前市長（４６）が２度目の不信任決議を受け自動失職したことに伴うもので、３月３０日告示、４月６日に投開票されます。２月２０日に、中山太郎元衆議院議員の元秘書で、市内の郵便局で局長を務める佐野英利氏（４５）が、会見を開き、無所属での出馬を表明しました。佐野氏は「市政停滞の状態は看過できない。市民から信頼を取り戻すこと、岸和田市の未来を良くすることを使命として、立候補を決意し