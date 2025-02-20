リーディングマークは、新卒・中途どちらも採用し、年間20名以上を新規採用している企業の経営者・役員・人事担当者108名を対象に、採用コストの上昇に関する実態調査を実施した。○採用コストは増加したか「過去5〜10年間で、新卒採用にかかる総費用はどのように変化したと考えるか」との質問に対し、「非常に増加した」と回答したのは29.6%、「やや増加した」と回答したのは39.8%であった。また、「過去5〜10年間で、中途採用に