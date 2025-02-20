第98回キネマ旬報ベスト・テンの表彰式が20日に都内で行われ、主演女優賞に「ナミビアの砂漠」「あんのこと」の河合優実（24）が輝いた。主演男優賞は「夜明けのすべて」の松村北斗（29）で、主演女優賞と主演男優賞が共に20代の受賞となったのは、2012年の安藤サクラ（「かぞくのくに」）、森山未來（「苦役列車」）以来12年ぶりとなった。授賞式には黒のロングドレスで登壇。名前がコールされると、会場からは大きな拍手が