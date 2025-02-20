マイナビは2月13日、「花粉症と仕事に関する調査」の結果を発表した。調査は1月6日〜9日、企業の中途採用業務担当者849名、および転職活動を行った・行う予定の20〜50代の正社員1,368名を対象にインターネットで行われた。花粉症が転職活動に影響していると思いますか?2024年12月に転職活動を行った、または今後3カ月以内に転職活動を実施する予定の正社員のうち、「花粉症である」と回答したのは56.3%。自身が「花粉症である」と