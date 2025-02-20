イスラム組織ハマスは20日、拉致した当時、生後9カ月だった赤ちゃんを含む人質4人の遺体をイスラエルに引き渡しました。ハマスは20日、パレスチナ自治区ガザ南部で人質4人の遺体が入った棺を引き渡しました。4人の遺体の中にはハマスに拉致された当時、生後9カ月だった赤ちゃんと4歳の男の子も含まれているということです。ハマスは声明で、人質はイスラエル軍による攻撃で死亡したと主張した上で、停戦協議が人質を解放するための