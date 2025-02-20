きょう午後、東京・千代田区のJR秋葉原駅前で警視庁の万引き防止イベントが開かれました。秋葉原駅周辺は、漫画・アニメの専門店やメイドなどの衣装を着た店員が飲み物などを運ぶメイド喫茶が数多いことで有名なエリアです。イベントではメイド喫茶の店員などが「万引きは犯罪です」と日本語や英語などで書かれたティッシュを配り、万引き防止を呼びかけました。警視庁によりますと、秋葉原エリアを管轄する万世橋署管内の去年1年