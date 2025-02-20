【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＩＶＥ（アイブ）が７月にドイツ・ベルリンとフランス・パリで開催される音楽フェスティバル「ロラパルーザ」に出演する。所属事務所によると、ＩＶＥは７月１２〜１３日（現地時間）にベルリン・オリンピアシュタディオンで開かれる「ロラパルーザ・ベルリン」にＢＴＳ（防弾少年団）のＪ−ＨＯＰＥ（ジェイホープ）、ジャスティン・ティンバーレイクらと共にヘッドライナー（主