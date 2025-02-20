けさの最低気温は東京で-1℃、名古屋で-2.5℃など、各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。また最高気温もあまり上がらず、名古屋で8.3℃、大阪で7.6℃と、真冬並みの寒さでした。この寒さの要因は、寒波です。日本列島に強い寒気が居座っている影響で、各地で厳しい寒さとなり、日本海側を中心に大雪となっています。青森県の酸ヶ湯では、きょう積雪が5メートルを超えました。この寒波の影響は、来週月曜日にかけて続きそ