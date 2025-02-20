◇NBA ホーネッツ100-97レイカーズ（日本時間20日、クリプトドットコム・アリーナ）第68代横綱の朝青龍さんが八村塁選手が所属するレイカーズ戦を観戦しました。朝青龍さんは自身のSNSで「NBAきています」とコメントし、妻とのツーショット写真を投稿しました。ほかにもウォーミングアップ中の八村塁選手に日本語で「がんばってください」と声をかける動画や、コートをバックに腕を大きく広げ立っている写真も掲載しました。試合中