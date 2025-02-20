県立高校の部活動顧問を務める50代の男性教諭が、保護者会費から80万円を着服した疑いがあるとして、県教委が20日会見を開きました。 県教委によりますと男性教諭（50代）は県立高校で部活動の顧問をしていた2021年度から23年度の3年間、複数の外部指導者に支払うべき車のガソリン代を支払っていませんでした。 ガソリン代は保護者会が教諭の個人口座に入金して預けていたもので、金額は合わせて80万円にのぼります。また、教諭