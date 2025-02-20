Andrea Shalal[米大統領専用機上 １９日 ロイター] - トランプ米大統領は１９日、首都ワシントン（コロンビア特別区）について、地元政府が犯罪やホームレス問題で「仕事をしていない」と述べ、連邦政府が統治すべきとの考えを示した。共和党はここ数年、コロンビア特別区の自治制度を覆そうとしている。民主党の牙城である同特別区は１９７３年以来、一定の自治権を有しているが、なお連邦議会の審査を受けている。トランプ氏