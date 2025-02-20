James Mackenzie[エルサレム ２０日 ロイター] - パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスは２０日、停戦合意の一環で、最年少の子ども２人を含むイスラエル人の人質４人の遺体を引き渡した。引き渡されたのは、２０２３年１０月７日のハマスの奇襲攻撃で人質となった当時生後９カ月の乳児と４歳の兄、母親の遺体ともう一人の人質の遺体。ハマス側は２３年１１月、子供２人と母親がイスラエル軍の空爆で死亡したと発表してい