大分市のごみ収集の運搬業務を巡る官製談合事件で、逮捕・送検された4人のうち市の元審議監が「予定価格を教えることは慣例だった」と話していることがわかりました。 この事件では2022年7月に行われたごみ収集運搬業務の指名競争入札で、予定価格を事前に漏えいするなどした疑いで、大分市の元環境部長池永浩二容疑者（61）ら4人が逮捕・送検されています。 このうち、ワールド建設の元監査役で早川幸治郎容疑者（68）に