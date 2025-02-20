イベントなどに参加すると、買い物に利用できるポイントや施設の入場券などがもらえるアプリ。お得なサービスを東京都がスタートさせました。20日のテーマは「東京都が公式アプリ開始。その狙いは？」です。東京都が公式にリリースした「東京アプリ」。いったい、どんなものなんでしょうか。小池都知事は1月、「でかい都庁がそれぞれのポケットに入ると想定してもらえれば」と話していました。「東京アプリ」について街の人に聞い