【モデルプレス＝2025/02/20】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が19日、自身のinstagramを更新。新メンバーの篠塚大輝についてエピソードを披露した。【写真】菊池風磨、timelesz最年少イケメンメンバーの秘蔵ショット◆菊池風磨、篠塚大輝のオフショット公開timeleszによる新メンバーオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）の最終審査のステージパフォーマンスと審査結果が15日、Netflixにて独占配信さ