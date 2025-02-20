MUCCが4月2日、三度目のメジャー復帰後初の17thアルバム『1997』をリリースする。同アルバムの発売記念インストアイベント『ムービー&プリントムッ倶楽部』が開催されることが発表となった。◆MUCC 画像予約イベント『ムービームッ倶楽部』は、3月15日にタワーレコード新宿店 [ミヤ] 、3月22日にタワーレコード高槻阪急スクエア店 [YUKKE] 、3月29日にタワーレコード名古屋パルコ店 [逹瑯]の3ヶ所で開催される。“'90年代”と