［東京２０日ロイター］ - 政府・与野党関係筋によると、日銀の植田和男総裁が２１日の衆院予算委員会に出席する。午前１０時１５分から同４５分まで階猛委員（立憲）、午前１１時２０分から同５０分まで米山隆一委員（立憲）、午前１１時５０分から正午まで藤岡たかお委員（立憲）の質問に答える。