俳優・モデル・グラビアアイドルとして活動する菊地姫奈の20歳記念写真集のタイトルが、『memory』に決定。ラグジュアリーなホテルのベッドで魅せるランジェリーショットの表紙が解禁された。【写真】表紙は菊地史上一番オトナな表情のランジェリーショット表紙カットを撮影した場所は、オーストラリア・ブリスベンにあるホテルのスイートルーム。ミントグリーンのランジェリーを身につけてオトナで色気のある表情をみせており